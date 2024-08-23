Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» принял предложение «Наполи» по Лукаку – названы условия

23 Августа 2024 • 22:03 Комментировать (1)
Вулверхэмптон
...
Челси
1 4.40 X 4.00 2 1.75
25.08 16:00

«Челси» и «Наполи» согласовали условия трансфера нападающего Ромелу Лукаку после длительных переговоров.

Клубы достигли устной договорённости, которая в скором времени будет подкреплена документами. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «Наполи» заплатит за бельгийского футболиста 30 млн евро, ещё 15 млн «Челси» может заработать в виде бонусов. 31-летний форвард подпишет с итальянским клубом контракт, рассчитанный до 2027 года.

Напомним, в 2021 году «Челси» купил Ромелу Лукаку у миланского «Интера» за 113 млн евро. В сезоне-2022/23 игрок был отдан в аренду в тот же «Интер», а прошлую кампанию провёл в «Роме».

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Наполи Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 23 Августа
22:03
«Челси» принял предложение «Наполи» по Лукаку – названы условия 1
05:05
Палмер выбрал между Мбаппе и Руни
04:41
На Стерлинга появился новый претендент из Премьер-лиги
00:52
Мареска ответил на вопрос о будущем Мадуэке в «Челси»
22 Августа
23:32
У Стерлинга нет предложений от других клубов
00:23
«Челси» готов продать Дисаси – игрок интересен английскому клубу
21 Августа
23:20
«Наполи» и «Челси» не могут согласовать важную деталь в сделке по Лукаку 1
23:00
В «Челси» решили, что делать со Стерлингом
07:31
В «Челси» намерены расстаться с 8 игроками до закрытия трансферного окна
06:58
Галлахер обратился к болельщикам «Атлетико» перед своим переходом
06:34
В «Наполи» уверены в скором приходе Лукаку
06:08
«Челси» определился с ценником выпавшего из состава Стерлинга
05:10
«Челси» подпишет ещё одного форварда после прихода Фелиша 2
03:22
«Челси» объявит о подписании Фелиша уже сегодня
20 Августа
22:55
Палмер высказался о награде лучшему молодому игроку года
22:37
Палмер признан PFA лучшим молодым игроком года
22:00
«Ипсвич» сможет выкупить Брою у «Челси» более чем за 35 млн евро
21:08
Форвард «Челси» согласился перейти в «Ипсвич»
13:52
Фелишу остались формальности для того, чтобы стать игроком «Челси»
07:11
Клуб АПЛ готов арендовать у «Арсенала» Ремсдейла с возможностью выкупа
01:08
«Мне уже всё сообщили»: Симеоне намекнул на скорый уход Фелиша в «Челси»
19 Августа
23:38
«Кристал Пэлас» лидирует в борьбе за полузащитника «Челси»
09:42
«Наполи» близок к подписанию Лукаку
05:11
Мареска намекнул на скорый уход полузащитника из «Челси»
17 Августа
12:32
Нкунку рассказал, при каком условии сможет проявить себя в новом сезоне
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ВУЛВЕРХЭМПТОН ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Artur_Morgan.95
23 Августа 2024 в 22:09
я не понимаю почему на этого паря постоянно есть какой то спрос, он же мертвый. раньше хоть прыгать мог и бороться в воздухе, сейчас растолстел и этого не может. вообще он только пару сезонов провел сильных за всю карьеру, в молодости в Эвертоне, и потом в Интере при Конте.
Ответить
«Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Родри назвал лучшего футболиста мира – это не Роналду и Месси Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории «Самый счастливый день в жизни»: Хвича сообщил радостную новость Назван новый основной вратарь сборной Германии после ухода Нойера Флик выбрал новую звезду в атаку «Барселоны» Егор Титов назвал точный счёт матча «Зенит» — Спартак» Стало известно, когда Соболев может перейти в «Зенит» Названа зарплата Кьезы в «Барселоне» Леау принял решение по трансферу в «Барселону»
«Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги «Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» Известны сроки восстановления Глушенкова Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Стипиди: «Я не пойму, у нас чемпионат России или чемпионат «Газпрома» Несколько игроков «Барселоны» могут перейти в «Милан» в рамках сделки по Леау «Барселона» предложила 10 миллионов за звезду «Ювентуса» Флик начинает и выигрывает: дубль Левандовски принёс «Барселоне» волевую победу над «Валенсией»
Спортивные новости
Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Экс-игрок СКА: «Нас ждёт достаточно интересный сезон» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
24.08.24 в 14:30
Брайтон Брайтон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.60 3.70 2.38
Видео
24.08.24 в 17:00
Фулхэм Фулхэм
Лестер Лестер
1.77 3.80 4.10
Видео
24.08.24 в 17:00
Саутгемптон Саутгемптон
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
2.39 3.45 2.75
Видео
24.08.24 в 17:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Вест Хэм Вест Хэм
1.98 3.65 3.40
Видео
24.08.24 в 17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ипсвич Ипсвич
1.09 9.60 21.00
Видео
24.08.24 в 17:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Эвертон Эвертон
1.47 4.70 5.60
Видео
24.08.24 в 19:30
Астон Вилла Астон Вилла
Арсенал Арсенал
4.60 4.00 1.67
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Августа
22:03 · Англия. Премьер-лига
«Челси» принял предложение «Наполи» по Лукаку – названы условия 1
21:43 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» изменил планы по Санчо
21:32 · Англия. Премьер-лига
Виейра уйдёт из «Арсенала» обратно в «Порту»
20:16 · Англия. Премьер-лига
Гринвуд хочет выступать за сборную Ямайки
19:19 · Англия. Премьер-лига
Йоаким Андерсен стал игроком «Фулхэма» официально
18:52 · Англия. Премьер-лига
Коул и Лескотт вошли в тренерский штаб сборной Англии официально
17:43 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» подписал 37-летнего вратаря официально
17:34 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» работает над переходом Кепы слухи
15:04 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о возможном возвращении Стерлинга в «Манчестер Сити» 1
14:51 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о возвращении Гюндогана в «Манчестер Сити»
13:27 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган высказался о своём возвращении в «Манчестер Сити»
13:13 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган вернулся в «Манчестер Сити» из «Барселоны» 4 официально
12:54 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может потерять главную звезду команды 1
11:54 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола выбрал нового нападающего для «Манчестер Сити» 2
11:11 · Англия. Премьер-лига
Сунесс: «Будущее Стерлинга – в Саудовской Аравии»
10:43 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» намерен подписать атакующего полузащитника «МЮ»
09:11 · Англия. Премьер-лига
Хуммельса хочет подписать английский клуб
09:06 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк – третий, Терри – четвёртый: названо имя лучшего защитника в истории АПЛ 2
08:05 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал команду, которую опасается в Англии
07:57 · Англия. Премьер-лига
Палмер выбрал между Мбаппе и Винисиусом лучшего футболиста мира
07:52 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» сообщил об уходе полузащитника - известно имя официально
07:46 · Англия. Премьер-лига
Палмер выбрал между Роналду и Месси
07:41 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Манчестер Сити» Канселу подпишет контракт на 70 миллионов евро
07:21 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Лестера» Купер рассказал, что думает о текущей форме Варди
06:58 · Англия. Премьер-лига
Палмер назвал игрока с лучшим пасом
Все новости
Рекомендуем