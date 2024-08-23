«Челси» принял предложение «Наполи» по Лукаку – названы условия

«Челси» и «Наполи» согласовали условия трансфера нападающего Ромелу Лукаку после длительных переговоров.

Клубы достигли устной договорённости, которая в скором времени будет подкреплена документами. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «Наполи» заплатит за бельгийского футболиста 30 млн евро, ещё 15 млн «Челси» может заработать в виде бонусов. 31-летний форвард подпишет с итальянским клубом контракт, рассчитанный до 2027 года.

Напомним, в 2021 году «Челси» купил Ромелу Лукаку у миланского «Интера» за 113 млн евро. В сезоне-2022/23 игрок был отдан в аренду в тот же «Интер», а прошлую кампанию провёл в «Роме».