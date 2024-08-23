«Манчестер Юнайтед» изменил планы по Санчо

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо может вновь отправиться в аренду.

Изначально «красные дьяволы» рассматривали только полноценную продажу 24-летнего игрока, однако теперь готовы отпустить его в аренду, причём даже без обязательства выкупа, сообщает журналист Питер Холл. Интерес к англичанину проявляет туринский «Ювентус».

Джедон Санчо провёл вторую половину прошлого сезона в аренде в дортмундской «Боруссии». Контракт футболиста с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается экспертами портала Transfermarkt в 30 млн евро.