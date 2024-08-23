Виейра уйдёт из «Арсенала» обратно в «Порту»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Фабиу Виейра покинет свой клуб и вернётся в родную команду. По информации The Athletic, «Порту» договорился с «канонирами» об аренде футболиста. Срок аренды ограничится наступившим футбольным сезоном-2024/25.

Португальцу 24 года, в «Арсенале» он оказался летом 2022 года после того, как перешёл из «Порту» за 35 млн евро. Текущий контракт связывает игрока с «канонирами» ещё на три года.

Адаптироваться в «Порту» футболисту будет легко, он является воспитанником клубной академии. До своего трансфера в «Арсенал» двухлетней давности он ранее никогда не менял команду.