Гринвуд хочет выступать за сборную Ямайки

Форвард «Марселя» Мэйсон Гринвуд решил выступать за сборную Ямайки и сменить спортивное английское гражданство на ямайское, сообщает «Английский акцент».

Всё дело в том, что у Мэйсона есть ямайские корни. Футбольная ассоциация Англии получила официальный запрос от Ямайской федерации футбола о его регистрации. Тренирует ямайскую команду на данный момент англичанин Стив Макларен.

Напомним, что Гринвуд на данный момент выступает за «Марсель». Футболист связан с провансальским клубом контрактом на пять лет. За сборную Англии у Мэйсона в активе один неофициальный матч, поэтому за «трёх львов» форвард ещё не заигран.