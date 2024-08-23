Защитник сборной Дании Йоаким Андерсен сменил один лондонский клуб – на другой. Вместо «Кристал Пэлас» датчанин теперь будет выступать за клуб Западного Лондона – «Фулхэм».

28-летний защитник подписал с «дачниками» длительный контракт на пять лет, у соглашения есть опция автоматического продления на год.

Взрослую карьеру Андерсен начал в «Твенте». После у него в биографии были «Сампдория» и «Лион». Притом, в «Фулхэме» футболист уже выступал в рамках аренды из «Лиона» в 2020-2021 годах.

Основное амплуа новичка «дачников» - центральный защитник, в активе футболиста 36 проведённых матчей за сборную Дании.