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Йоаким Андерсен стал игроком «Фулхэма» официально

23 Августа 2024 • 19:19 Комментировать

Защитник сборной Дании Йоаким Андерсен сменил один лондонский клуб – на другой. Вместо «Кристал Пэлас» датчанин теперь будет выступать за клуб Западного Лондона – «Фулхэм».

28-летний защитник подписал с «дачниками» длительный контракт на пять лет, у соглашения есть опция автоматического продления на год.

Взрослую карьеру Андерсен начал в «Твенте». После у него в биографии были «Сампдория» и «Лион». Притом, в «Фулхэме» футболист уже выступал в рамках аренды из «Лиона» в 2020-2021 годах.

Основное амплуа новичка «дачников» - центральный защитник, в активе футболиста 36 проведённых матчей за сборную Дании.

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