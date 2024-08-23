Бывшие английские защитники Эшли Коул и Джолеон Лескотт вошли в тренерский штаб национальной сборной Англии. Об этом пишет пресс-служба «трёх львов». Помогать экс-игроки обороны будут Ли Карсли, исполняющему обязанности главного тренера команды.

Напомним, что после Евро-2024 английская сборная оказалась без главного тренера. Команду покинул Гарет Саутгейт, много лет ранее возглавлявший сборную.

Первый боевой опыт нового тренерского штаба для английской сборной состоится через две недели, 7 сентября, в этот день англичане сыграют в Лиге наций против соседей в лице сборной Ирландии.