Ливерпульский «Эвертон» подписал 37-летнего голкипера Асмира Беговича. В новую команду босниец перешёл из лондонского «КПР» в статусе свободного агента, подписав контракт на один сезон.

Ранее вратарь уже выступал за «Эвертон», было это в 2021-2023 годах. Прошлым летом он свободным агентом ушёл в «КПР», но год спустя решил вернуться в знакомую обстановку.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 300 тыс. евро.

«Эвертон» проиграл первый матч нового сезона АПЛ, с треском уступив дома «Брайтону» (0:3). Основным вратарём «ирисок» долгие годы является голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд.