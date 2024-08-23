Ливерпульский «Эвертон» подписал 37-летнего голкипера Асмира Беговича. В новую команду босниец перешёл из лондонского «КПР» в статусе свободного агента, подписав контракт на один сезон.
Ранее вратарь уже выступал за «Эвертон», было это в 2021-2023 годах. Прошлым летом он свободным агентом ушёл в «КПР», но год спустя решил вернуться в знакомую обстановку.
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 300 тыс. евро.
«Эвертон» проиграл первый матч нового сезона АПЛ, с треском уступив дома «Брайтону» (0:3). Основным вратарём «ирисок» долгие годы является голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд.
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