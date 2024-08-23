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«Борнмут» работает над переходом Кепы слухи

23 Августа 2024 • 17:34 Комментировать

Клуб Английской премьер-лиги «Борнмут» работает над подписанием вратаря лондонского «Челси» Кепы Аррисабалаги. Об этом со ссылкой на журналиста Давида Орнштейна пишет Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «Челси» до конца трансферного окна намерен расстаться с группой игроков, которых в стане «синих» набралось слишком много. Кепа входит в их число.

29-летний голкипер из Испании оказался в «Челси» ещё шесть лет назад. Текущий контракт связывает Кепу с лондонским клубом до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает вратаря в 12 млн евро при максимальной стоимости на пике в 60 млн евро.

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