Гвардиола высказался о возможном возвращении Стерлинга в «Манчестер Сити»

«Он игрок «Челси». Я так привязан к тому времени, когда мы жили вместе с Рахимом и Энцо. Так что я просто желаю ему всего наилучшего, но он на данный момент он принадлежит «Челси», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в социальной сети.