Гвардиола высказался о возможном возвращении Стерлинга в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном возвращении нападающего лондонского «Челси» Рахима Стерлинга в стан «горожан».
«Он игрок «Челси». Я так привязан к тому времени, когда мы жили вместе с Рахимом и Энцо. Так что я просто желаю ему всего наилучшего, но он на данный момент он принадлежит «Челси», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в социальной сети.
Напомним, что ранее новый главный тренер столичного клуба Энцо Марекса сообщил, что не нуждается в англичанине.
Стерлинг выступал за «Манчестер Сити» на протяжении семи лет (2015-2022).
Но все же - было так здорово когда-то (слеза наворачивается)