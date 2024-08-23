Гвардиола высказался о возвращении Гюндогана в «Манчестер Сити»

«У нас не было никаких сомнений, когда появилась возможность подписать Илкая! Все мы хотели, чтобы он снова был здесь, не только я лично, конечно, но и все мы. Сделка с Илкаем прошла без проблем. Я получил сообщение, в котором говорилось: «Илкай хочет поговорить с тобой». Я сказал «хорошо» и сразу же получил положительный ответ», - приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в социальной сети.