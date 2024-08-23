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Гюндоган высказался о своём возвращении в «Манчестер Сити»

23 Августа 2024 • 13:27 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ипсвич
1 1.09 X 12.00 2 28.00
24.08 17:00

Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган высказался о возвращении в «Манчестер Сити».

33-летний футболист отметил, что 7,5 лет в составе «горожан» были для него временем чистого удовлетворения, ведь он вырос там, как личность и как игрок. К тому же он рад снова поработать с Хосепом Гвардиолой, которого он считает лучшим менеджером в мире.

«Я искренне рад возможности тренироваться и играть рядом с такими футболистами мирового класса. Честно говоря, я не могу дождаться, когда снова надену футболку «Сити», — приводит слова Гюндогана пресс-служба «Манчестер Сити».

Напомним, что минувший сезон Гюндоган провел в каталонской «Барселоне». 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Илкай Гюндоган

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