Гюндоган высказался о своём возвращении в «Манчестер Сити»

Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган высказался о возвращении в «Манчестер Сити».

33-летний футболист отметил, что 7,5 лет в составе «горожан» были для него временем чистого удовлетворения, ведь он вырос там, как личность и как игрок. К тому же он рад снова поработать с Хосепом Гвардиолой, которого он считает лучшим менеджером в мире.

«Я искренне рад возможности тренироваться и играть рядом с такими футболистами мирового класса. Честно говоря, я не могу дождаться, когда снова надену футболку «Сити», — приводит слова Гюндогана пресс-служба «Манчестер Сити».

Напомним, что минувший сезон Гюндоган провел в каталонской «Барселоне».