Полузащитник Илкай Гюндоган покинул каталонскую «Барселону» и вернулся в «Манчестер Сити», информирует пресс-служба английского топ-клуба. 33-летний футболист присоединился к «горожанам» в статусе свободного агента. Стороны заключили однолетнее трудовое соглашение.

Напомним, что немецкий хавбек перешел из «Манчестер Сити» в «Барселону» летом прошлого года. В минувшем сезоне полузащитник провел 51 встречу за каталонскую команду, записав себе в актив пять голов и 14 ассистов.

Ближайший поединок в чемпионате Англии подопечные Хосепа Гвардиолы проведут против «Ипсвича».