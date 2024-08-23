«Ливерпуль» может потерять главную звезду команды

Нападающий Мохамед Салах вряд ли продлит трудовое соглашение с «Ливерпулем». Срок действующего контракта между мерсисайдцами и египтянином рассчитан до середины следующего года. Новый договор игрока с «красными» маловероятен, рапортует Todofichajes.

Как сообщается на страницах источника, египетский форвард может по окончании сезона-2024/2025 переехать в Саудовскую Аравию на правах свободного агента. Местные клубы заинтересованы в подписании звездного нападающего.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В прошлом сезоне Мохамед сыграл 32 матча в АПЛ, забил 18 мячей и сделал десять ассистов.