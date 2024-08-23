Гвардиола выбрал нового нападающего для «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола нашел новичка в атакующую линию своей команды. По сообщениям журналиста Саши Тавольери, в поле зрения испанского специалиста находится японский форвард «Селтика» Кёго Фурухаси.

Источник подчеркивает, что Гвардиолу впечатлила игра нападающего в товарищеском поединке между «Манчестер Сити» и «Селтиком». Трансферная стоимость Фурухаси оценивается в 14 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 29-летний нападающий поучаствовал в двух поединках шотландского коллектива. Японец записал на свой счет одну результативную передачу.