«Арсенал» готовит громкую покупку нападающего перед закрытием трансферного окна

Лондонский «Арсенал» хочет усилить атакующую линию команды до закрытия летнего трансферного окна. По сообщениям на страницах Todofichajes, руководство «канониров» готовит громкую сделку.

Ряды вице-чемпиона Английской премьер-лиги может пополнить нигерийский центрфорвард Виктор Осимхен. Игрок принадлежит итальянскому клубу «Наполи». Трансферная стоимость Осимхена оценивается в 100 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Виктор сыграл 25 матчей. Нападающий отметился 15 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.