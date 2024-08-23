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«Арсенал» готовит громкую покупку нападающего перед закрытием трансферного окна

23 Августа 2024 • 11:31 Комментировать (1)

Лондонский «Арсенал» хочет усилить атакующую линию команды до закрытия летнего трансферного окна. По сообщениям на страницах Todofichajes, руководство «канониров» готовит громкую сделку.

Ряды вице-чемпиона Английской премьер-лиги может пополнить нигерийский центрфорвард Виктор Осимхен. Игрок принадлежит итальянскому клубу «Наполи». Трансферная стоимость Осимхена оценивается в 100 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Виктор сыграл 25 матчей. Нападающий отметился 15 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Арсенал Лондон Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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LMI
23 Августа 2024 в 11:41
Туфта
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