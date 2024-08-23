Сунесс: «Будущее Стерлинга – в Саудовской Аравии»

Шотландский тренер Грэм Сунесс поделился мыслями относительно будущего вингера лондонского «Челси» Рахима Стерлинга.
«Будущее Стерлинга – в чемпионате Саудовской Аравии. Он отправится туда за большими деньгами. Не думаю, что какой-то английский топ-клуб сможет предложить Рахиму такие же условия», - передает слова специалиста портал Goal.com.
В прошлом сезоне 29-летний полузащитник провел в Премьер-лиге 31 поединок, отметившись восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Срок действующего контракта игрока с «пенсионерами» рассчитан до лета 2027 года, его рыночная стоимость составляет 30 миллионов евро.
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