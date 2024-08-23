«Ювентус» намерен подписать атакующего полузащитника «МЮ»

Вингер «красных дьяволов» близок к переходу в итальянский клуб на правах аренды, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В прошлом сезоне 24-летний Санчо провел лишь три матча за манкунианцев, выходя на замену. А большую часть сезона отыграл за дортмундскую «Боруссию», за которую в 21 матче трижды отправлял мяч в ворота соперника и дважды ассистировал партнерам.

Именно с немецким клубом игрок сборной Англии подписал свой первый профессиональный контракт в 2017 году.

Среди потенциальных претендентов на футболиста значится и французский «ПСЖ».