Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч

Центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн является лучшим в XXI веке по среднему количеству голов за поединок. Показатель скандинавского нападающего составляет 0,82 гола за игру. Это лучший показатель в мировом футболе, рапортует Popfoot в социальных сетях.

Топ-5 лучших футболистов XXI века по среднему количеству голов за матч:

1. Эрлинг Холанд - 0,82 (257 мячей в 315 играх)

2. Лионель Месси - 0,78 (838/1069)

3. Криштиану Роналду - 0,73 (897/1233)

4. Килиан Мбаппе - 0,72 (332/462)

5. Роберт Левандовски - 0,70 (654/928)

Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории