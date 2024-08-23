Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч

Центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн является лучшим в XXI веке по среднему количеству голов за поединок. Показатель скандинавского нападающего составляет 0,82 гола за игру. Это лучший показатель в мировом футболе, рапортует Popfoot в социальных сетях.
Топ-5 лучших футболистов XXI века по среднему количеству голов за матч:
1. Эрлинг Холанд - 0,82 (257 мячей в 315 играх)
2. Лионель Месси - 0,78 (838/1069)
3. Криштиану Роналду - 0,73 (897/1233)
4. Килиан Мбаппе - 0,72 (332/462)
5. Роберт Левандовски - 0,70 (654/928)
Бан пользователя