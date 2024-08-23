Хуммельса хочет подписать английский клуб

Центральный защитник Матс Хуммельс, который является свободным агентом, может переехать на туманный Альбион. Об этом посредством социальных сетей информирует журналист Флориан Плеттенберг.

Как стало известно инсайдеру, в услугах 35-летнего немецкого футболиста заинтересован представитель АПЛ – «Брайтон». Английский клуб намерен побороться за игрока с «Реал Сосьедадом» и «Мальоркой».

В прошлом сезоне Хуммельс выступал за дортмундскую «Боруссию». Защитник поучаствовал в 40 поединках «шмелей», в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.