Ван Дейк – третий, Терри – четвёртый: названо имя лучшего защитника в истории АПЛ

Журналисты портала FourFourTwo представили рейтинг лучших защитников за всю историю Английской премьер-лиги. Первое место в списке занял бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд.

На второй строчке расположился фланговый защитник Эшли Коул, долгое время выступавший в составе лондонского «Челси». Тройку лучших замкнул представитель «Ливерпуля» Виргил ван Дейк. Четвертым стал Джон Терри, а пятым Кайл Уокер.

В десятку лучших защитников Премьер-лиги также попали: Венсан Компани, Неманья Видич, Тони Адамс, Сол Кэмпбелл и Гари Невилл.

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