Гвардиола назвал команду, которую опасается в Англии

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о перспективах «Ньюкасла» в новом сезоне Английской премьер-лиги. По мнению испанца, «сороки» могут вернуться в борьбу за высокие места.

«Ньюкасл» вернется. В этом сезоне у них нет еврокубков. У них будет потрясающая энергия и физическая подготовка, ведь они играют всего один матч в неделю. Мы будем опасаться матчей с ними», - передает слова испанского тренера Men in Blazers.

Напомним, что в стартовом туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» на выезде обыграл лондонский «Челси» со счетом 2:0, а «Ньюкасл» одолел «Саутгемптон» (1:0).