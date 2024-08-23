Палмер выбрал между Мбаппе и Винисиусом лучшего футболиста мира

Звезда лондонского «Челси» Коул Палмер назвал лучшего футболиста мира в данный момент.

«Кто является лучшим футболистом в настоящий момент? Назову Винисиуса и Мбаппе. Если нужно выбрать одного, то пусть это будет Килиан», - передает слова английского полузащитника Goal.

Напомним, что Мбаппе присоединился к мадридскому «Реалу» этим летом. Французский нападающий заключил с «королевским» клубом долгосрочный контракт на пять лет. Заработная плата форварда в стане чемпиона Испании составляет 30 миллионов в год. До перехода в «Реал» Килиан долгое время выступал за французский клуб «ПСЖ».