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Палмер выбрал между Мбаппе и Винисиусом лучшего футболиста мира

23 Августа 2024 • 07:57 Комментировать

Звезда лондонского «Челси» Коул Палмер назвал лучшего футболиста мира в данный момент.

«Кто является лучшим футболистом в настоящий момент? Назову Винисиуса и Мбаппе. Если нужно выбрать одного, то пусть это будет Килиан», - передает слова английского полузащитника Goal.

Напомним, что Мбаппе присоединился к мадридскому «Реалу» этим летом. Французский нападающий заключил с «королевским» клубом долгосрочный контракт на пять лет. Заработная плата форварда в стане чемпиона Испании составляет 30 миллионов в год. До перехода в «Реал» Килиан долгое время выступал за французский клуб «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Коул Палмер ещё теги
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