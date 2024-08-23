Полузащитник «Ливерпуля» Бобби Кларк сменил клубную прописку. 19-летний футболист присоединился к австрийскому «РБ Зальцбургу». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Перспективный футболист заключил с коллективом из Зальцбурга долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2029 года. «Ливерпуль» попрощался с игроком и пожелал ему успеха на новом месте.

Бобби находился в структуре английского гранда с 2021 года. За первую команду «Ливерпуля» Кларк провел 23 поединка, в которых записал на свой счет один забитый мяч и четыре голевые передачи.