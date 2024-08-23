Палмер выбрал между Роналду и Месси

Полузащитник сборной Англии и лондонского «Челси» Коул Палмер выбрал между португальским нападающим Криштиану Роналду и аргентинским форвардом Лионелем Месси.

«Роналду или Месси? Выбираю Лионеля», - передает слова 22-летнего англичанина портал Goal.com.

Напомним, что оба легендарных футболиста сейчас выступают за пределами Европы. Роналду защищает цвета саудовского клуба «Аль-Наср». Его контракт рассчитан до середины следующего года. Месси играет в составе американского «Интер Майами». Срок трудового соглашения между аргентинцем и клубом истекает в конце 2025 года.