Игрок «Манчестер Сити» Канселу подпишет контракт на 70 миллионов евро

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу близок к продолжению карьеры в чемпионате Саудовской Аравии. Португалец может в ближайшее время стать игроком «Аль-Хиляля», рапортует A Bola.

Согласно данным журналистов, руководство саудовского клуба достигло договоренности с «горожанами» по трансферу игрока. Сумма сделки составит порядка 40 миллионов евро. Канселу подпишет трехлетний контракт, по условиям которого заработает 70 миллионов.

В прошлом сезоне португальский латераль выступал на правах аренды за каталонскую «Барселону». Он поучаствовал в 42 поединках, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.