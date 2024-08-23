Тренер «Лестера» Купер рассказал, что думает о текущей форме Варди

Главный тренер «Лестера» Стив Купер поделился мнением о важности для команды нападающего-ветерана Джейми Варди.

Гол 37-летнего футболиста помог «лисам» избежать поражения в матче первого тура Премьер-лиги против «Тоттенхэма» (1:1).

«Джейми не нуждается в особых похвалах от меня. Для нас будет важно поддерживать готовность Варди от матча к матчу, учитывая его возраст. Игроки учатся прислушиваться к своему телу, когда становятся старше.

Мы должны проделывать совместную работу с Джейми, чтобы он выходил на поле в оптимальном состоянии. Он любит играть и тренироваться», – поведал Купер в преддверии матча второго тура АПЛ против «Фулхэма», который состоится в субботу.