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Тренер «Лестера» Купер рассказал, что думает о текущей форме Варди

23 Августа 2024 • 07:21 Комментировать
Фулхэм
...
Лестер
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24.08 17:00

Главный тренер «Лестера» Стив Купер поделился мнением о важности для команды нападающего-ветерана Джейми Варди.

Гол 37-летнего футболиста помог «лисам» избежать поражения в матче первого тура Премьер-лиги против «Тоттенхэма» (1:1).

«Джейми не нуждается в особых похвалах от меня. Для нас будет важно поддерживать готовность Варди от матча к матчу, учитывая его возраст. Игроки учатся прислушиваться к своему телу, когда становятся старше. 

Мы должны проделывать совместную работу с Джейми, чтобы он выходил на поле в оптимальном состоянии. Он любит играть и тренироваться», – поведал Купер в преддверии матча второго тура АПЛ против «Фулхэма», который состоится в субботу.

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Лестер Джейми Варди Стив Купер ещё теги

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