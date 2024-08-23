Палмер назвал игрока с лучшим пасом

Полузащитник «Челси» Коул Палмер выбрал обладателя самого искусного паса среди действующих и бывших футболистов.

Выбирая из множества вариантов, 22-летний англичанин назвал Тони Крооса, сообщает Madrid Xtra. Именно экс-хавбек мадридского «Реала» и сборной Германии, по мнению Палмера, обладал лучшим пасом среди всех.

Тони Кроос завершил игровую карьеру в июле, сразу после вылета сборной Германии с домашнего чемпионата Европы. Шестикратный победитель Лиги чемпионов выступал за «Реал» на протяжении десяти лет, а ранее представлял цвета «Баварии».

Сам Коул Палмер стал вторым бомбардиром и вторым ассистентом прошлого розыгрыша Английской премьер-лиги с 22 голами и 11 результативными передачами.