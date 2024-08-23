«Аль-Ахли» выдвинул требование Айвену Тони

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тони продолжает раздумывать над переездом в Саудовскую Аравию.

«Аль-Ахли» предложил футболисту сборной Англии трёхлетний контракт. Форвард ещё не принял решение, но, согласно данным журналиста Бена Джейкобса, должен дать окончательный ответ до понедельника. Такой дедлайн в переговорах установил саудовский клуб.

По слухам, «Брентфорд» может заработать на продаже Айвена Тони около 50 млн евро, несмотря на истекающий в следующем году трудовой договор игрока. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего лидера атаки «пчёл» в те же 50 млн евро.