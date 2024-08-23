Мареска прокомментировал травму Палмера

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска ответил на вопрос о состоянии атакующего полузащитника Коула Палмера.

Англичанин вышел на замену на 57-й минуте поединка квалификации Лиги конференций против швейцарского «Серветта» (2:0). Лидер «синих» смог доиграть матч до конца, но после финального свистка явно испытывал дискомфорт: он держался за заднюю поверхность бедра, покидая поле, что не могли не заметить представители СМИ.

«Состояние Палмера? Он что-то почувствовал, но выглядит нормально. Его уже осмотрели, всё в порядке. Надеюсь, никаких проблем нет, и он сможет принять участие в воскресном матче», – цитирует Football.London Мареску.

В воскресенье «Челси» проведёт выездную встречу с «Вулверхэмптоном» в рамках второго тура Премьер-лиги.