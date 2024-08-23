Центральный защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен может вернуться в Англию.

Каталонский клуб, если верить слухам, готов продать датчанина. Согласно сведениям Goal, побороться за Кристенсена в последнюю неделю летнего трансферного периода готовы английские «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Приобрести центрбека можно по сниженной цене – 25 млн евро.

Андреас Кристенсен прекрасно знаком с Английской премьер-лигой: он на протяжении десяти лет принадлежал «Челси», за первую команду которого провёл 161 матч.

В прошедшем сезоне 28-летний футболист принял участие в 42 матчах «Барселоны», отметившись тремя голами и двумя ассистами.