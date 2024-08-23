«Саутгемптон» попробует арендовать Ремсдейла у «Арсенала»

Голкипер лондонского «Арсенала» Аарон Ремсдейл может отправиться за игровой практикой в «Саутгемптон».

По ходу прошлого сезона англичанин потерял место в стартовом составе «канониров». 26-летний игрок не готов смириться с ролью запасного, поэтому уже скоро может перебраться в другой клуб. По сообщениям журналиста Лиэлла Томаса, «Саутгемптон» готов сделать «Арсеналу» предложение по аренде вратаря.

«Святые» – не единственные претенденты на Аарона Ремсдейла: недавно стало известно о заинтересованности в услугах футболиста со стороны «Вулверхэмптона».

Ремсдейл провёл 89 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, пропустив 99 голов.