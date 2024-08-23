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Галлахер рассказал, как Триппьер помог ему решиться на переход в «Атлетико»

23 Августа 2024 • 05:16 Комментировать
Атлетико М
...
Жирона
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25.08 22:30

Новичок мадридского «Атлетико» Конор Галлахер признался, что советовался с Кираном Триппьером перед отъездом из Англии.

«Матрасники» купили 24-летнего хавбека у «Челси» за 42 млн евро. Англичанин впервые с начала профессиональной карьеры покинул родной для себя клуб (если не считать аренды), и принять такое решение ему помог Киран Триппьер – товарищ по сборной Англии, поигравший в «Атлетико» с 2019 по 2022 год.

«Киран – отличный футболист и ещё более прекрасный человек. Я много беседовал с ним о клубе, просил делиться мнением, и он говорил только позитивные вещи. Он сказал, что у «Атлетико» замечательные болельщики, хвалил город и сам клуб. Это действительно помогло мне с принятием решения», – передают испанские СМИ слова Галлахера.

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Челси Атлетико Мадрид Киран Триппьер Конор Галлахер ещё теги

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