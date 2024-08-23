Палмер выбрал между Мбаппе и Руни

Футболист «Челси» Коул Палмер сравнил нынешнюю звезду мадридского «Реала» и легенду английского футбола.

Как известно, в детстве Палмер поддерживал «Манчестер Юнайтед», однако его выбор всё равно пал на современную французскую суперзвезду: «Килиан Мбаппе или Уэйн Руни? Я бы выбрал Мбаппе», – приводит Goal ответ лидера «Челси», недавно признанного лучшим молодым игроком года в Премьер-лиге по версии PFA.

Уэйн Руни – лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед». Экс-форвард сборной Англии завершил игровую карьеру в начале 2021 года.

Килиан Мбаппе перешёл из «ПСЖ» в мадридский «Реал» текущим летом.