На Стерлинга появился новый претендент из Премьер-лиги

Вингер «Челси» Рахим Стерлинг может сменить «Челси» на другой лондонский клуб.

Главный тренер «синих» Энцо Мареска не видит 29-летнего игрока в своих тактических построениях. Клуб уже ведёт работу над скорейшей продажей Стерлинга. По сведениям Evening Standard, число претендентов на экс-футболиста сборной Англии пополнил «Кристал Пэлас». «Орлы» изучают возможность подписания четырёхкратного победителя Премьер-лиги до закрытия текущего трансферного окна.

Интерес к Рахиму Стерлингу ранее приписывался «Астон Вилле». Стоимость бывшей звезды «Манчестер Сити», согласно оценке Transfermarkt, составляет 35 млн евро.