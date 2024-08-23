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На Стерлинга появился новый претендент из Премьер-лиги

23 Августа 2024 • 04:41 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Вест Хэм
1 2.17 X 3.65 2 3.30
24.08 17:00

Вингер «Челси» Рахим Стерлинг может сменить «Челси» на другой лондонский клуб.

Главный тренер «синих» Энцо Мареска не видит 29-летнего игрока в своих тактических построениях. Клуб уже ведёт работу над скорейшей продажей Стерлинга. По сведениям Evening Standard, число претендентов на экс-футболиста сборной Англии пополнил «Кристал Пэлас». «Орлы» изучают возможность подписания четырёхкратного победителя Премьер-лиги до закрытия текущего трансферного окна.

Интерес к Рахиму Стерлингу ранее приписывался «Астон Вилле». Стоимость бывшей звезды «Манчестер Сити», согласно оценке Transfermarkt, составляет 35 млн евро.

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