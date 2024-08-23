«Манчестер Сити» выдвинул «Барселоне» требование по Канселу

«Барселона» всерьёз рассматривает возможность повторного подписания правого защитника Жоау Канселу.

«Сине-гранатовые» рассчитывают вновь арендовать португальца у «Манчестер Сити». Окружение 30-летнего игрока не исключает возвращение в Каталонию, несмотря на наличие выгодного предложения из Саудовской Аравии. По информации журналиста Виктора Наварро, «горожане» настаивают на включении в арендный договор обязательства выкупа, в то время как «Барселона» хотела бы иметь возможность выбора.

В прошлом сезоне Жоау Канселу провёл 42 матча за каталонский коллектив, записав на свой счёт четыре гола и пять ассистов.