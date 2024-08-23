Мареска назвал главную проблему Мудрика

Наставник «Челси» Энцо Мареска высказался об игре вингера Михаила Мудрика.

23-летний футболист отыграл полный матч против швейцарского «Серветта» в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Встреча завершилась победой лондонцев – 2:0.

«Мудрику необходимо стать последовательнее – это касается не только сегодняшнего матча, но и всего периода его пребывания в «Челси». В одном эпизоде он может сыграть хорошо, а что произойдёт потом – своего рода подбрасывание монетки. Никогда не знаешь, чего от него ждать.

Мы намерены помочь ему измениться в лучшую сторону. Главное для Мудрика – научиться принимать правильные решения в чужой трети поля. Я считаю, что большинство его ошибок – это не нехватка мастерства и не технический брак, а именно неправильные решения», – приводит журналист Бобби Винсент слова Марески.