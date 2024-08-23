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«Барселона» вновь пытается вернуть Канселу

23 Августа 2024 • 03:39 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ипсвич
1 1.09 X 12.00 2 28.00
24.08 17:00

Крайний защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу может снова оказаться в «Барселоне».

Португалец не входит в планы Хосепа Гвардиолы, поэтому, как ожидается, сменит клуб в ближайшую неделю. Игрок получил щедрое предложение из Саудовской Аравии, и «горожане» готовы одобрить продажу игрока, однако из борьбы ещё не выбыла «Барселона». Как сообщает City Xtra со ссылкой на Mundo Deportivo, каталонский гранд работает над арендой Канселу с «доступной» опцией выкупа.

Если верить источнику, сам 30-летний футболист отдаёт предпочтение варианту с возвращением в «Барселону», несмотря на финансовые выгоды, которые сулит ему переход в саудовский клуб.

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