«Барселона» вновь пытается вернуть Канселу

Крайний защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу может снова оказаться в «Барселоне».

Португалец не входит в планы Хосепа Гвардиолы, поэтому, как ожидается, сменит клуб в ближайшую неделю. Игрок получил щедрое предложение из Саудовской Аравии, и «горожане» готовы одобрить продажу игрока, однако из борьбы ещё не выбыла «Барселона». Как сообщает City Xtra со ссылкой на Mundo Deportivo, каталонский гранд работает над арендой Канселу с «доступной» опцией выкупа.

Если верить источнику, сам 30-летний футболист отдаёт предпочтение варианту с возвращением в «Барселону», несмотря на финансовые выгоды, которые сулит ему переход в саудовский клуб.