Названы условия возможного перехода Санчо в «Ювентус»

«Ювентус» надеется переманить в свои ряды футболиста «Манчестер Юнайтед» Джедона Санчо до закрытия летнего трансферного окна.

Руководство «старой синьоры» готово предложить «красным дьяволам» сделку по аренде англичанина до конца сезона с возможностью выкупа за 40 млн фунтов стерлингов (47 млн евро), информирует инсайдер Джанлука ди Марцио. Главная проблема – высокая зарплата 24-летнего игрока: по текущему контракту в «Манчестер Юнайтед» вингер зарабатывает порядка 20 млн евро в год.

Интерес к Джедону Санчо также проявлял «Пари Сен-Жермен». Вторую половину прошлого сезона футболист провёл в дортмундской «Боруссии» на правах аренды.