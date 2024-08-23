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Названы условия возможного перехода Санчо в «Ювентус»

23 Августа 2024 • 03:29 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Юнайтед
1 2.50 X 3.80 2 2.65
24.08 14:30

«Ювентус» надеется переманить в свои ряды футболиста «Манчестер Юнайтед» Джедона Санчо до закрытия летнего трансферного окна.

Руководство «старой синьоры» готово предложить «красным дьяволам» сделку по аренде англичанина до конца сезона с возможностью выкупа за 40 млн фунтов стерлингов (47 млн евро), информирует инсайдер Джанлука ди Марцио. Главная проблема – высокая зарплата 24-летнего игрока: по текущему контракту в «Манчестер Юнайтед» вингер зарабатывает порядка 20 млн евро в год.

Интерес к Джедону Санчо также проявлял «Пари Сен-Жермен». Вторую половину прошлого сезона футболист провёл в дортмундской «Боруссии» на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Джедон Санчо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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