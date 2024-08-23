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«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» согласовали переход Угарте

23 Августа 2024 • 03:21 Комментировать
ПСЖ
...
Монпелье
1 1.30 X 6.20 2 9.00
Через 17 ч. 52 мин.

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Мануэль Угарте перейдёт в «Манчестер Юнайтед».

Клубы достигли принципиальной договорённости по условиям трансфера уругвайца. Угарте отправится в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды с опцией выкупа за 60 млн евро, как и предполагалось раньше, докладывает L'Equipe. Эта «опция» превратится в обязательство при определённых обстоятельствах, которые считаются легкодостижимыми.

23-летний хавбек хочет поскорее пополнить ряды «красных дьяволов». Он давно настаивает на своём трансфере в английский клуб.

В «ПСЖ» Мануэль Угарте провёл всего один сезон, приняв участие в 37 матчах команды Луиса Энрике.

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