«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» согласовали переход Угарте

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Мануэль Угарте перейдёт в «Манчестер Юнайтед».

Клубы достигли принципиальной договорённости по условиям трансфера уругвайца. Угарте отправится в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды с опцией выкупа за 60 млн евро, как и предполагалось раньше, докладывает L'Equipe. Эта «опция» превратится в обязательство при определённых обстоятельствах, которые считаются легкодостижимыми.

23-летний хавбек хочет поскорее пополнить ряды «красных дьяволов». Он давно настаивает на своём трансфере в английский клуб.

В «ПСЖ» Мануэль Угарте провёл всего один сезон, приняв участие в 37 матчах команды Луиса Энрике.