​«Манчестер Юнайтед» больше не кормит свой персонал

«Манчестер Юнайтед» проводит так называемую «оптимизацию», в рамках которой руководство клуба пытается сэкономить на чём только можно. И в список сокращений, сообщает Daily Mail, попали обеды для технического персонала клуба - ранее администрация кормила их в дни матчей, но теперь от этой практики решено отказаться.

Вместо этого администрация установила простой столик, предложив работникам покупать еду себе самостоятельно и обедать за этим столиком. Правда, установлен он прямо рядом с... туалетами. «Выходишь из туалета и натыкаешься на жующего еду», описал эту ситуацию сотрудник клуба.