​Бенитес: «Джеррад - лучший, кого я тренировал»

Испанский специалист Рафа Бенитес тренировал «Ливерпуль» с 2004 по 2010 год, и своим лучшим периодом в карьере считает именно ту работу - когда «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов и сыграл в её финале через два года. Бенитес не испытывает сомнений по поводу того, кого считать лучшим футболистом, с кем он работал в том составе «Ливерпуля» - это Стивен Джеррард.

- Стивен Джеррард - лучший игрок, которого я тренировал. Но пока я был в мадридском «Реале», я не мог такого сказать. Сейчас могу. У Стивена было всё, он был полноценным игроком. Разве что с точки зрения тактики у него были недостатки, - заявил Бенитес, слова которого цитирует Stick to Football.