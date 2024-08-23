Мареска ответил на вопрос о будущем Мадуэке в «Челси»

Рулевой «Челси» Энцо Мареска поделился мыслями о перспективах Нони Мадуэке.

Слухи связывают 22-летнего игрока с возможным уходом до закрытия трансферного окна. В матче Лиги конференций против «Серветта» (2:0) англичанин вышел на замену и установил на табло итоговый результат, отличившись на 76-й минуте.

«Мне нравится Мадуэке. Его единственная проблема – он должен сохранять последовательность от тренировки к тренировке. Я определённо хочу, чтобы он остался, но всё возможно, пока трансферное окно открыто», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо главного тренера «синих».

Интерес к Нони Мадуэке приписывался «Ньюкаслу». Стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 28 млн евро.