Полузащитник «ПСЖ» Солер заинтересовал ещё один клуб АПЛ

«Эвертон» готов побороться за футболиста «Пари Сен-Жермен» Карлоса Солера.

Парижане намерены расстаться с испанцем до закрытия летнего трансферного окна. Главным претендентом на хавбека долгое время считался «Вест Хэм», но теперь в борьбу вступает ещё один представитель Английской премьер-лиги – «Эвертон», информирует журналист Флориан Плеттенберг. «Ириски» уже связались с «ПСЖ» для обсуждения условий потенциального трансфера.

По имеющимся данным, «ПСЖ» рассчитывает выручить от продажи Карлоса Солера около 20 млн евро. 27-летний игрок записал на свой счёт восемь забитых голов и столько же ассистов, проведя 63 матча в цветах парижского гранда.