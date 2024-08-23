Ривалдо – об уходе Гюндогана из «Барселоны»: «От этого выиграет только «Манчестер Сити»

Экс-игрок «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо продолжает надеяться, что полузащитник Илкай Гюндоган никуда не уйдёт.

Немецкий игрок должен в ближайшее время вернуться в «Манчестер Сити». Контракт 33-летнего хавбека с «Барселоной», как ожидается, будет расторгнут, и «горожане» подпишут своего бывшего капитана на правах свободного агента.

«От этого перехода выиграет только «Манчестер Сити». Если всё подтвердится, «Барселоне» будет очень не хватать Гюндогана. Илкай – отличный футболист. Я считаю, что ему следует остаться и помочь команде проявить себя в чемпионате и еврокубках в этом сезоне», – передаёт Mundo Deportivo высказывания Ривалдо.