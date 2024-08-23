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«Ливерпуль» и «Милан» поспорят за игрока с ценником в 40-45 млн евро слухи

23 Августа 2024 • 00:12 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бохум
24.08 16:30

Центральный защитник «РБ Лейпцига» Мохамед Симакан интересен статусным зарубежным клубам.

На француза претендуют английский «Ливерпуль» и итальянский «Милан», докладывает журналист Экрем Конур. Отмечается, что мерсисайдцы обозначили 24-летнего игрока в качестве приоритетного варианта замены ушедшему по окончании прошлого сезона Жоэлю Матипу.

«РБ Лейпциг» запрашивает за Мохамеда Симакана порядка 40-45 млн евро. Игрок провёл 121 матч за «красных быков» во всех турнирах, записав на свой счёт семь забитых мячей и 13 результативных передач. Контракт центрбека рассчитан до середины 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ливерпуль РБ Лейпциг Мохамед Симакан трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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