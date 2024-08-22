«ПСЖ» опережает «Арсенал» в гонке за звездой «Аталанты»

«Пари Сен-Жермен» приблизился к подписанию нападающего «Аталанты» Адемолы Лукмана.

Несколько дней назад в СМИ уже появлялись известия о договорённости парижского клуба с нигерийцем, но переговоры с «Аталантой» к тому моменту ещё не стартовали. Как сообщается в обновлённом отчёте инсайдера Флориана Плеттенберга, теперь «ПСЖ» полностью согласовал условия сотрудничества с Лукманом. В настоящий момент гранд Лиги 1 обсуждает сделку с руководством бергамасков.

Интерес к 26-летнему форварду также проявляет лондонский «Арсенал». Лукман хочет перейти в «ПСЖ», однако «канониры» готовы сделать свой ход, если переезд игрока во Францию в итоге сорвётся.