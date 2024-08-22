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У Стерлинга нет предложений от других клубов

22 Августа 2024 • 23:32 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Челси
25.08 16:00

Вингер «Челси» Рахим Стерлинг не ведёт переговоры с другими клубами.

Англичанин был выведен из состава «синих», так как не вписывается в планы главного тренера Энцо Марески. «Челси» ищет варианты продажи 29-летнего игрока – пока безуспешно. По данным Sky Sports, в настоящий момент представители Стерлинга не ведут переговоры с другими клубами. Футболист не получал предложений, несмотря на слухи об интересе со стороны «Астон Виллы».

Одним из претендентов на Рахима Стерлинга ранее назывался итальянский «Ювентус». Действующий трудовой договор игрока с «Челси» рассчитан до конца июня 2027 года.

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