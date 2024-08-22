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Гакпо: «Слот очень честный и прямолинейный»

22 Августа 2024 • 23:25 Комментировать

Форвард «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Коди Гакпо высказался о новом главном тренере «красных» Арне Слоте. Нидерландец возглавил «Ливерпуль» после ухода с поста многолетнего наставника мерсисайдского клуба Юргена Клоппа этим летом.

«Слот - очень честный и прямолинейный тренер, что хорошо для футболистов. Ты всегда понимаешь, чего стоишь», - приводит слова Гакпо Goal.

Напомним, в первом официальном матче Слота «Ливерпуль» без особых проблем обыграл на выезде «Ипсвич» - 2:0. Во втором туре «красным» будет противостоять соперник посерьёзнее – «Брентфорд». Матч пройдёт на «Энфилде».

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