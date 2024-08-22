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«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры по Санчо с грандом Серии А

22 Августа 2024 • 22:49 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Юнайтед
1 2.45 X 3.75 2 2.65
24.08 14:30

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо ещё может сменить клуб до закрытия трансферного окна.

На 24-летнего игрока претендовал «Пари Сен-Жермен», однако предложение французского клуба не убедило «красных дьяволов». По данным RMC Sport, теперь в гонку за Санчо вернулся «Ювентус». В настоящий момент туринцы совместно с «Манчестер Юнайтед» пытаются найти формулу сделки, которая устроила бы все стороны. Многое будет зависеть от самого англичанина – пока неясно, насколько его привлекает вариант с переходом в «Ювентус».

Стоимость Джедона Санчо оценивается экспертами портала Transfermarkt в 30 млн евро. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» рассчитывает заработать на продаже футболиста около 60 млн евро.

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Ювентус Манчестер Юнайтед Джедон Санчо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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