«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры по Санчо с грандом Серии А

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо ещё может сменить клуб до закрытия трансферного окна.

На 24-летнего игрока претендовал «Пари Сен-Жермен», однако предложение французского клуба не убедило «красных дьяволов». По данным RMC Sport, теперь в гонку за Санчо вернулся «Ювентус». В настоящий момент туринцы совместно с «Манчестер Юнайтед» пытаются найти формулу сделки, которая устроила бы все стороны. Многое будет зависеть от самого англичанина – пока неясно, насколько его привлекает вариант с переходом в «Ювентус».

Стоимость Джедона Санчо оценивается экспертами портала Transfermarkt в 30 млн евро. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» рассчитывает заработать на продаже футболиста около 60 млн евро.