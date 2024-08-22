Лукаку подпишет трёхлетний контракт с «Наполи»

Появились новые подробности будущего перехода Ромелу Лукаку из «Челси» в «Наполи». По информации El Chiringuito, неаполитанский клуб заплатит «синим» 30 млн евро за футболиста, а также 10 млн в качестве бонусов.

Известен и срок будущего контракта бельгийца с командой Антонио Конте – три года.

Напомним, что 31-летний бельгиец связан с «Челси» контрактом до лета 2026 года. В лондонском клубе он оказался летом 2021 года за безумные 113 млн евро. Однако два последних сезона Лукаку провёл в арендах в Серии А, сначала в «Интере», а после в «Роме».

Летом 2024 года «Наполи» возглавил известный тренер Антонио Конте. В первом матче под его руководством неаполитанцы проиграли «Вероне» (0:3).